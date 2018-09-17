احتفالية الأفضل بالعالم تصنع أزمة في الاتحاد المصري

طلال الغامدي(صدى):

تسببت احتفالية أفضل لاعب في العالم التي تقام في لندن 24 سبتمبر الجاري، ويتنافس عليها اللاعب المصري محمد صلاح، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في أزمة في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” 3 دعوات لاتحاد الكرة المصري لحضور الاحتفالية، فيما يريد أغلب الأعضاء في الحضور.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تلّقى فيه عضو المجلس مجدي عبد الغني، دعوة من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لحضور الاحتفالية؛ ليخرج من هذه الخلافات.