بالصور.. ​أغلى نسخ شيفروليه كامارو 2019 تطرح بسعر 76.020 ألف دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تلقت شيفروليه كامارو نسخة محسنة غير تقليدية لعام 2019, ولكن بجانب تحديث التصميم ، قامت الشركة أيضاً بتحديث اصدارات السيارة من خلال إضافة خيارات جديدة ، كما جعلت كمارو سيارة أقل في السعر من السابق.

ويبدأ الاصدار القياسية للسيارة 1LT 25.500 دولار بنفس المحرك ذو الأربع أسطوانات بقوة 275 حصان من موديل 2018 ، وميزات قياسية مثل عجلات الألمنيوم قياس 18 بوصة ، ومقاعد قابلة للتعديل في ثمانية اتجاهات للسائق ، ومقاعد من القماش قابل للتعديل بستة اتجاهات للراكب الأمامي . ولا تزال شيفروليه تقدم 1LS ، ولكن الأسعار تحدد من قبل التجار.

والسعر المطلوب الذي يبلغ 25.500 دولار يعني أن السيارة هي في الواقع أقل سعراً بواقع 405 دولارا من طراز 2018 المماثل. بينما يكلف سعر النسخة المكشوفة 32.495 دولارا, وقد افتتحت شيفروليه محدد الخيارات لسياراتها على الإنترنت مؤخرًا ، مما يتيح الفرصة لتحديد نسخ كامارو المثالية وكذلك معرفة الاصدار الأعلى.

وبعيداً عن موديل ZL1 الذي لا يزال دون تغيير عن موديل 2018 ،فهو لا يزال بسعر 61.500 دولار ، وتطلب شيفروليه 42 ألف دولار لنسخة 2SS كوبيه و48 ألف دولار لنسخة السيارة المكشوفة وكلاهما يحمل نفس المحرك V8 الذي ينتج 455 حصان مع ناقل مانيوال من ست سرعات ، مع ناقل أوتوماتيكي من 10 سرعات كخيار .

وهناك 10 ألوان للاختيار من بينها ، ثمانية منها قياسية بينما يكلف لون البرتقالي Crush والأحمر Garnet Tintcoat 395 دولار إضافية كما أن هناك ملصقات بالسيارة وخطوط سوداء ساتان لغطاء المحرك بتكلفة 450 دولار وخط وسطي باللون الابيض أو الأزرق أو الفضي بسعر 470 دولار مع خطوط سباقية 470 دولار .

ومقابل 2.250 دولار ، فإن حزمة Enthusiast للأداء متوفر إما بلمسات حمراء أو رمادية مع تسقيط التعليق ، وغطاء مطرز للكونسول الوسطي وشعار شفروليه بيرفورمانس ، وفرش أرضية فاخر يحمل نفس الشعار. وتعتبر حزمة كامارو إنسيجنيا خيارا منفصلاً بقيمة 755 دولارًا وتضيف عناصر مثل شعار كامارو من الكروم ، وسجاد أرضية ، وغطاء محرك مطلي. وتبلغ تكلفة باقة كامارو لوجو ، وهي خيار منفصل آخر ، 495 دولارا ، وباقة فرش أرضية الشتاء / الصيف 270 دولارا إضافية ، وباقة black appearance 100 دولار.

وفي الداخل ، تقدم شيفروليه ثلاثة خيارات مختلفة للتطعيمات تشمل جيت بلاك ، الرمادى ميديوم وأبيض سيراميك وهذا الأخير يكلف مبلغ إضافي 195 دولار. وإذا كنت ترغب في الحصول على باقة ألوان الأحمر Adrenaline الداخلية فهي تأتي بقيمة 195 دولارا.

كما أن هناك سبعة مستويات للتجهيز ومجموعة كبيرة من الخيارات في كل منها ، والخيار الذي يحتل المرتبة الأولى في السعر ، يبقى ZL1 كأغلى سيارات كامارو وسيارة 2019 ZL1 المكشوفة بكل الخيارات الممكنة يبلغ سعرها 76.020 ألف دولار.