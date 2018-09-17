كأول لاعب يحترف بإفريقيا.. خالد اللزام ينتقل إلى البنزرتي التونسي

نواف السالم(صدى):

انضم اللاعب الشاب خالد اللزام صاحب الـ19 عامًا، إلى صفوف نادي البنزرتي التونسي لمدة ثلاث سنوات؛ حيث جاء ذلك كأول سعودي يحترف للعب في الملاعب الإفريقية.

وأقدم اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” على نشر صورة له مع مسؤولي فريق البنزرتي عقب انتقاله إلى الدوري التونسي.

ومن الجدير بالذكر، أن ” اللزام ” وقّع أول عقد احترافي له مع الحزم العام الماضي؛ حيث سبق أن انضم إلى معسكر المنتخب الوطني للشباب بالطائف في يوليو 2017.