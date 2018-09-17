الخطوط السعودية تشهد عملية ولادة ناجحة على متنها

عادل الحربي (صدى):

شهدت الخطوط السعودية حدث فريد، حيث قامت الطبيبة جان ساريت، استشارية طب النساء وولادة في مستشفى آستر سند في الرياض، بعميلة ولادة ناجحة في الجو لإحدى الراكبات على متن الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الفلبين.

وبالتطرق للتفاصيل، داهمت ” الأم ” آلام المخاض على متن الطائرة التي كانت تحلق على علو شاهق في طريقها إلى الفلبين، حيث قام طاقم العمل بطلب المساعدة من الركاب، لتقم الطبيبة جان ساريت التي كانت على متن الطائرة يد العون، حيث اعتمدت على خبرتها بالرغم من عدم وجود أدوات طبية.

وفي هذا السياق قالت ” الأم ” : ” لم أفكر أبدًا بأنني سألد طفلي فوق السحاب، ولكن آلام المخاض كانت تزداد سوءًا في كل دقيقة، أشعر أنني محظوظة جدًا لأن د. ساريت كانت على متن الطائرة نفسها ” .

وعن الدكتورة ” سارت ” أوضحت أن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتوليد طفل في مثل هذه الظروف، مضيفة: ” ثقتي بعملي واصراري على تجاوز العقبات شجعتني على إنقاذ كل من الأم والطفل ” .