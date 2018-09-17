منتجات الألبان تحد من خطر الوفاة المبكرة

أوتاوا(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، التي أعدها خبراء كنديون من جامعة ” ماكماستر ” ، إلى أن منتجات الألبان الخالية من الدهون، تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

واتضح من خلال الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من منتجات الألبان في المتوسط يوميًا، أقل معاناةَ من أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن لا يتناولون تلك المنتجات.

كما كشفت الدراسة، عن فاعلية منتجات الألبان في التقليل من حالات الوفاة لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض القلب، فيما أكد الخبراء في الدراسة، أن حصة واحدة من منتجات الألبان، تعادل كوبًا من الحليب، أو 15 جرام من الجبن، أو 4 جرام من الزبدة.