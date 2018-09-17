اكتشفي علاقة مستحضرات التجميل بسرطان الثدي والعقم

أماني الغامدي(صدى):

تضع الكثير من النساء مستحضرات التجميل بشكل يومي، وهو ما يسبب العديد من مشكلات البشرة، فتعتني بعضهن بالوجه عناية خاصة، فيما لا تكترث الأخريات، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الأمر ربما يكون أخطر من مجرد بعض مشكلات البشرة.

حيث وجد العلماء كميات كبيرة من هرمون الأستروجين والبروجسترون في بول 100 امرأة أمريكية خضعن للاختبار، وترتبط تلك الكمية غير الطبيعية من هرمونات التكاثر بأمراض خطيرة.

فيرتبط الأستروجين المفرط بالأورام الليفية، ومتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، فيما، يرتبط الكثير من البروجسترون بكل من سرطان الثدي ونزيف المهبل.

وتقول الدراسة أن مستحضرات التجميل تحتوي على خليط من المواد الكيميائية، التي يمكن أن تصيب النساء بالعقم، بل وتسبب سرطان الثدي، وتشمل هذه المواد الكيميائية البارابين الذي يستخدم كمادة حافظة للمكياج ومستحضرات العناية بالشعر وBPA، الذي يحفز نمو الثدي لدى الرجال، كما يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن.

وارتبط التريكلوزان، وهو مادة كيميائية تضاف إلى منتجات العناية الشخصية لمنع التلوث البكتيري، بانخفاض صحة القلب والغدة الدرقية غير النشطة.

تضاف البنزفينونات أيضا إلى منتجات مثل بلسم الشفاه وطلاء الأظافر، لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تمنع منتجات مثل الصابون من أن يفقد لونه ورائحته، وتم ربط تلك المادة بالإصابة بالسرطان والعقم.