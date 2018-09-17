الكشف عن مواقع تاريخية تعود لـ مائة ألف عام بجبال الخرج

علي القحطاني (صدى):

قامت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري ضمن البعثات السعودية الدولية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، باكتشاف مواقع يعود تاريخها إلى مئة ألف عام تقريبًا في عدد من الجبال في جنوب الرياض وتحديدًا في محافظة ” الخرج ” .

وعن ما تم اكتشافه، تم العثور في الموقع على كسر الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل الأصفر والأحمر والأزرق.

كما تم إيجاد كسر قليلة من أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوانٍ صغيرة، وتم الكشف أيضًا عن عدد من النقوش الثمودية والكتابات العربية بدون تنقيط وتعتبر أقدم كتابة إسلامية في المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية.

وتم العثور على اثار سكنى بشري يقدر عمرها بحوالي 5000 عام، وحديد يعود إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، كما تم العثور على سيف من البرونز يبلغ طوله 56 سم، كما تقع غرب مدينة ” السيح ” مدافن فوق السلاسل الجبلية التي تطل على وادي الخرج وتشبه ” الرجوم الحجرية ” ، والمدفن شكله إما مستطيل أو دائري.

فيما يتعلق بالتخطيط الخارجي، فإن التخطيط الدائري يبدو من الخارج، أما من الداخل فصمم المدفن على شكل مستطيل من أربعة ” ألواح حجرية ” ، من الحجر الجيري، ثم يحاط المدفن برجم حجري كبير يغطي التخطيط المستطيل السفلي.

من الجدير بالذكر أن البعثة كانت تضم 18 عضوًا من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في مجال التنقيب الأثري.