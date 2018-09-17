تفاصيل جديدة في واقعة ” دق على عمتك ” .. وهذه التهم الموجه لهم

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن أخر مستجدات قضية واقعة الفيديو التي عرفت بـ ” دق على عمتك، مشيرة إلى أن المدعي طلب في جلسة عقدت أمس الأحد مهلة للرد على التهم الموجه للمتهمين.

وأوضحت أن محامي المتهمين قدم لائحة من أربع صفحات تحمل دفوعات محامي المتهمين في القضية، ردا على التهم الموجهة لموكليه من النيابة العامة، وحددت المحكمة الجزائية الأسبوع المقبل موعدا لجلسة النظر في رد المدعي العام على دفوعات محامي المتهمين.

ولفت أن التحقيقات كشفت وجود نحو 10 مقاطع مصورة من قبل إحدى المتهمات (الزوجة)، محفوظة بعضها في الجوال المصادر ولكن لم تنشر في مواقع التواصل.

ووجهت للمتورطين في الواقعة 4 تهم هي: عدم الامتثال لرجل الأمن والتلفظ عليه، التشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، التحريض على تصويره والنشر عبر مواقع التواصل، إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

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