بعد المقاطع المتداولة.. حقيقة إغلاق محال لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، حقيقة المزاعم التي أشارت لها المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، لإغلاق عدد من المحال لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين.

وأوضح ” الشثري ” ، أن تلك المقاطع المصورة تحتوي على معلومات مغلوطة، حول إغلاق بعض المحالّ لعدم التزامها بقرار التوطين، لافتًا إلى أن اللجنة السعودية لسوق العمل وقفت على أحد الأسواق الذي ظهر بمقطع فيديو يشير لإغلاق المحالّ فيه، وتبين عدم صحة المعلومات المذكورة في المقطع.

وأضاف رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل، أنه اتضح أن المحالّ في السوق تعمل بانتظام، وتدار من شباب وشابات سعوديين، مشيرًا إلى أن وقت تصوير المقطع كان في وقت إغلاق المحالّ لأداء إحدى الصلوات.

وأكد ” الشثري ” ، أن المنشآت العاملة في الأربع أنشطة التي بدأ سريان قرار توطين منافذ البيع فيها، منذ مطلع محرم الجاري، تعمل بانتظام، وتدار بواسطة شباب وشابات سعوديين، مبينًا أنها لم تتأثر سلبًا بقرار التوطين.

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