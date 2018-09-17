قد يعرضك للوفاة.. تحذير من تناول ” الأسبرين ” يوميا

كانبرا(صدى):

كشف عدد من الباحثون، من جامعة ” موناش ” في أستراليا، عن عدم فاعلية عقار الأسبرين في الحد من الإصابة بالنوبات القلبية والدماغية، مبينين أنه لا يمنع كبار السن من الإصابة بالخرف، كما هو شائع.

ووجه الباحثون تحذيرًا من تناول عقار الأسبرين يوميًا، وذلك بعد إجرائهم دراسة تجريبية على 1900 شخص بالغ، أثبتت أن الأشخاص الذين يأخذون الأسبرين يوميًا، مُعرضين للوفاة بنسبة 5.9%، مقارنةً بمن يتجنبون تناوله.

كما بينت نتائج الدراسة، أن الذين يتناولون الأسبرين بشكل يومي، معرضون لخطر الإصابة بنزيف داخلي بنسبة 3.8%، حيث يتناوله الملايين من كبار السن حول العالم، دون سبب طبي، معتقدين أنه يحمي صحتهم، إلا أن الدراسة نفت ذلك.