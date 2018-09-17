السجن 7 سنوات لرجل يغتصب ابنته ويزعم: الجن عاشرها

القاهرة(صدى):

تجرد رجل مصري من معاني الأبوة والإنسانية، وأقدم على اغتصاب ابنته التي تبلغ من العمر 14 سنة، مدعيًا بأنه كان يكشف على عذريتها لوجود ” جن ” قد عاشرها.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الطالبة بأن والدها طلب إليها مجالسته فى غرفته الخاصة عندما كان متواجدًا معها بمفرده، وعقب ذلك أمرها بخلع ما عليها من ملابس، معللاً ذلك برغبته فى الكشف عليها واهمًا إياها بتلبسها بجن، ونفذت ما طلبه منها وتجرد هو من كامل ملابسه.

وبدأ ” الأب ” بتحسس جسد الطفلة قاصدًا اغتصابها، حيث أشارت الفتاة أنها قصت على والدتها ما وقع عليها من والدها، وذكرت ” الأم ” أن الأب دائم التعدى عليها بالضرب الأمر الذى ترك بجسدها عدة إصابات.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه باغتصاب ابنته رغما عنها.