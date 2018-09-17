رجل يصدم بما وجده بعد فتح قبر والده

أنقرة(صدى):

حاول رجل تركي معرفة والده البيولوجي الحقيقي؛ حيث كانت لديه بعض الشكوك في أن شخصًا يقطن مقاطعة توكات الشمالية هو والده.

وتسبب ذلك، في أن الرجل توجه لفتح قبر والده ليتأكد إن كان والده أم لا؛ ليفاجأ بالأمر حيث أظهر تقرير الحمض النووي أن الرفات تعود لامرأة.

وفي سياق متصل، زعم الرجل أن سيدة تدعى زولفي هنم، قد تكون والدته البيولوجية، لكن الأخيرة نفت ذلك بشدة، وقبلت الخضوع لاختبار الحمض النووي.