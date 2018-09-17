له سوابق جنائية.. رجل يغتصب طفلة عمرها 4 سنوات

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت مدينة سيدي قاسم بالمغرب، قيام رجل له سوابق قضائية عديدة في ترويج الخمور والمخدرات، بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

ومن جانبها، قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، بتوقيفه، بعد الاشتباه في تورطه في هتك عرض طفلة قاصر، وذلك بعد أن ورد إخطار للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أفاد بتقدم سيدة ببلاغ بشأن تعرض ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات، لهتك العرض بالعنف.

وعليه، تم إخضاع الطفلة الضحية لفحص طبي، ثم تم توقيف المشتبه به في منزله بحي الزاوية بمدينة سيدي قاسم، وتم التحفظ عليه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالمغرب.