بالفيديو.. نصرة الحربي تحتفل بزواجها في غموض

أماني الغامدي(صدى):

أقامت الفنانة والإعلامية نصرة الحربي، حفل زفافها مساء أمس الأحد، بحضور عدد من الفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ” نصرة الحربي ” على حسابها على تطبيق ” سناب شات “، مقطع فيديو من الحفل تعمدت خلاله عدم إظهار وجهها أو وجه زوجها الذي حرصت على إخفاء هويته.

وكانت الفنانة نصرة الحربي شاركت جمهورها منذ بداية الشهر بتفاصيل زواجها واستعدادتها لتجهير حفل الزفاف، منذ بداية إعلانها الخبر على ” انستجرام “، قائله ” يسخر الله للطيبين أشباههم.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. عبدالله & نصرة “.

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