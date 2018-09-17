فنانة مغربية تتعرض لحادث سير خطير برفقة ابنها

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة المغربية، فاتي جمالي، لحادث سير خطير في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء؛ حيث كانت برفقة ابنها الصغير بسيارتها.

ومن جانبها، كشفت مصادر تفاصيل الحادث لافتةً إلى أن فاتي جمالي وجدت نفسها في مواجهة سيارة أخرى كانت تسير بسرعة كبيرة ليحدث الاصطدام القوي؛ فيما نجت الفنانة المغربية وابنها من الحادث.

وأشارت إلى أنها تصب سوى برضوض خفيفة؛ بينما قالت ” مليحة العرب ” عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، أول أمس السبت:” الحمد لله اليوم كتابلي عمر جديد أنا وولدي. “