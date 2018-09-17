فنانة مغربية تتعرض لحادث سير خطير برفقة ابنها
تعرضت الفنانة المغربية، فاتي جمالي، لحادث سير خطير في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء؛ حيث كانت برفقة ابنها الصغير بسيارتها.
ومن جانبها، كشفت مصادر تفاصيل الحادث لافتةً إلى أن فاتي جمالي وجدت نفسها في مواجهة سيارة أخرى كانت تسير بسرعة كبيرة ليحدث الاصطدام القوي؛ فيما نجت الفنانة المغربية وابنها من الحادث.
وأشارت إلى أنها تصب سوى برضوض خفيفة؛ بينما قالت ” مليحة العرب ” عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، أول أمس السبت:” الحمد لله اليوم كتابلي عمر جديد أنا وولدي. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33576 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوةالاباالله
حسبي الله علية المجرم الحقير
منت شايف النعمة قدامك
ومسسسسسسرع بعد
الله يهديك بس
سلامااااااااات
سلاااااامااااااااااااات
يفتو
الله يفت عمره المتهور
الي بغى يحرمنا من هاالطله الحلوه😘😘😘
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد بالع مخدرات او سكران
الحديد يتعوض
لكن ابن آ>م لا يتعوض
الحمدلله ع السلامة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33576 ] نشر منذ 55 دقيقة
ليش الناس تحب تخرب وتقتل كل ماهو جميل
في هذه الحياة
المغربيات حوريات على الأرض
ونعمة كبيرة من الله
جمال ودلال وأنوثة طااااااغية
روح شف لك بلد ثاني
أصدم هنااااك لين تقول بس😡
تعليق[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 16 دقيقة
المغربيات حوريات على الأرض؟؟؟سبق وقلت لك ماعندك ذوق يالقرني ويوم عن يوم أتأكد هههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحور ذكرهن الله انهن في الجنة فقط
وليس في الدنيا يا سيدي المحترم