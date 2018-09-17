” الشورى ” يكشف مصير مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب

علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، مصير مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب.

وأكد ” المهنا ” أن المقترح لم يتم سحبه، ولكن تم تأجيله فقط إلى موعد آخر، لافتًا إلى أن المجلس يتمتع بمرونة تتيح له التعديل على جداول أعمال جلساته وفق قواعد عمله وبما يخدم أولويات العمل ويحقق المصلحة العامة، وقد تخضع إلى تقديم أو تأخير وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضاف أنه يتيح الفرصة لإجراء المزيد من الدراسة ومنح الموضوعات حقها من القوت الكافي عند طرحها للنقاش تحت قبة الشورى، مؤكدًا حرص المجلس على الإعلان عن جدول أعماله عبر موقعه الرسمي بشكل مستمر.