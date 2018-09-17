171 ألف وظيفة صحية سيشغلها السعوديون بحلول 2027

عادل الحربي (صدى):

أبدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية توقعاتها بوصول عدد الوظائف الصحية التي يشغلها سعوديون إلى 171.7 ألف وظيفة صحية؛ وذلك بحلول عام 2027 مقارنة بنحو 74.9 ألف وظيفة.

وعن ذلك، أبانت الهيئة أن تلك الوظائف تتضمَّن أطباء الأسنان وبشري وصيادلة، وممرضين وأخصائي العلوم الطبية التطبيقية.

ووفقًا لتقرير الهيئة حول ” واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال العشر سنوات المقبلة 2018 -2027 ” ، فهناك أكثر من 257 ألف وظيفة صحية سيشغلها أجانب في المملكة بحلول عام 2027، تشمل ” تخصص البصريات وتخصص العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وتخصص التغذية السريرية وتخصص تقنية الأشعة وتخصص المختبرات الطبية ” .

أما عن عدد وظائف طب الأسنان للمواطنين، أوضح التقرير أنها ستصل إلى 21.8 ألف وظيفة مقارنة بنحو 7268 وظيفة؛ لتبلغ نسبة السعودة 98%، وعدد الأطباء البشريين السعوديين سيصل إلى 50.8 ألف طبيب خلال العشر سنوات المقبلة مقابل 33.9 ألف طبيب أجنبي، بنسبة توطين تصل إلى 60%.