رسميا.. تطبيق ” باث ” يغلق منصته ويودع مستخدميه

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق ” باث ” ، اليوم الاثنين، إغلاق منصته بشكل نهائي ورسمي بعد عمله لأكثر من 8 سنوات.

وودع التطبيق مستخدميه من خلال نشر صورة مكتوب عليها ” GooD BYE ” ومجموعة من الرسوم.

ومن جانبهم، دشن مستخدمو التطبيق وسم بعنوان ” #اغلاق_باث ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والذي تصدر الموقع بعد وقت قليل من إعلان إغلاق التطبيق.

يُذكر أن ” باث ” هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة مشاركة الصور والرسائل، هو خدمة للأجهزة المحمولة، والتي انطلقت في نوفمبر 2010.