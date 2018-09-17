رسميا.. تطبيق ” باث ” يغلق منصته ويودع مستخدميه
أعلن تطبيق ” باث ” ، اليوم الاثنين، إغلاق منصته بشكل نهائي ورسمي بعد عمله لأكثر من 8 سنوات.
وودع التطبيق مستخدميه من خلال نشر صورة مكتوب عليها ” GooD BYE ” ومجموعة من الرسوم.
ومن جانبهم، دشن مستخدمو التطبيق وسم بعنوان ” #اغلاق_باث ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والذي تصدر الموقع بعد وقت قليل من إعلان إغلاق التطبيق.
يُذكر أن ” باث ” هو موقع شبكات اجتماعية يقدم خدمة مشاركة الصور والرسائل، هو خدمة للأجهزة المحمولة، والتي انطلقت في نوفمبر 2010.
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