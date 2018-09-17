نصائح للمذاكرة الصحيحة وتأدية الفروض المدرسية

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت الدارسات العلمية، أن مرور ثلث ساعة من الزمن على الجلوس حتى لو كان صحيحًا يؤدي إلى اندفاع الدم إلى القدمين، وبالتالي توليد ضغط كبيرة على العمود الفقري، فيؤدي هذا الضغط بطريقة أو بأخرى إلى حدوث تشوّهات واضحة في فقرات العمود الفقري والرقبة.

وأوضح مختصون، أبرز أضرار استخدام الأجهزة المحمولة لساعات طويلة تتمثل في: مرض جفاف العين، تغبيش النظر، واحتمالية الإصابة بالرؤية المزدوجة، والصداع خاصة في مقدمة الرأس، فيما من المشكلات التي يتعرض لها الطفل نتيجة استخدام الأجهزة اللوحية أو الكتاب هو انحناء الظهر والرقبة لوقت طويل؛ حيث تعجل بالإصابة بخشونة المفاصل الصغيرة الموجودة بالعمود الفقري.

ويعد الوقت الأمثل للمذاكرة من الرابعة فجرًا إلى الثامنة مساءً، وهرمون الكورتيزون يكون في أعلى مستوى له ما يُنشط الجسم ويُحسن الاستيعاب، كما يعتبر المكان المناسب: الذي يحتوي على كرسي مريح، بعيد عن مصادر التشتيت، وتهوية جيدة لمقاومة النعاس وتجديد الأوكسجين، إضاءة مريحة للعين (يفضل) استخدام مصباح المكتب بجانب إضاءة الغرفة العادية، والاعتماد على لمبات الضوء الأبيض بدلاً من الأصفر.

أما من ناحية الوضعية المناسبة: الجلوس باستقامة، الابتعاد عن انحناء الظهر والرقبة للمحافظة على استقامة العمود الفقري، يكون الحاسب أو الكتاب مرتفعًا على مستوى العين والرأس لحماية الرقبة وفقراتها، الالتزام بالأنشطة البدنية والحركية لتنشيط الدورة الدموية، تجنب المذاكرة بعد تناول الطعام مباشرة، خاصة الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون

ويأتي ذلك بالإضافة إلى وضع جدول زمني للمذاكرةاتباع خطة تقسيم اليوم، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأسماك (3 أيام في الأسبوع)، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وتناول البليلة بالمكسرات (جوز هند وزبيب) في وجبة الإفطار أو العشاء.