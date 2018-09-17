150 تربوي و تربوية بمكة يستهدفهم البرنامج التدريبي ” خدمات المكتبة الرقمية السعودية “

محمد السعران(صدى):

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث يوم الأربعاء الموافق 9 / 1/1440هـ ، إقامة البرنامج التدريبي (خدمات المكتبة الرقمية السعودية ودورها في دعم المعلمين والمعلمات في مجال البحث العلمي والتطوير المهني ) والمنعقد بقاعة المعارض بإدارة تعليم البنات وذلك سعياً منها إلى توفير بيئة علمية وبحثية تخدم توجهات وزارة التعليم لمنسوبيها لتطوير البحث العلمي وإثراء المحتوى التعليمي والتدريبي و رفع عدد المستفيدات من خدمات المكتبة الرقمية السعودية من خلال التعاون المشترك مع المكتبة الرقمية السعودية، حيثُ سيقدم البرنامج الرائد في مجال البحث العلمي سعادة الدكتور سعود موسى الصلاحي مستشار نائب وزير التعليم وأمين عام وحدة الترجمة بوزارة التعليم والمشرف العام للمكتبة الرقمية السعودية، بحضور عميد ووكيل عمادة البحث العلمي د. عبد الرحمن الأهدل وقيادات التعليم بمكة ومدير إدارة التدريب والابتعاث بمكة د. محمد العبد الكريم وكما تمت كذلك دعوة منسوبي و منسوبات عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى .

علماً بأن البرنامج يستهدف (75 ) مشرفا تربويا و(75) مشرفة تربوية من إدارة تعليم مكة بهدف رفع عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتبة الرقمية السعودية التي تقدمها لمنسوبي التعليم العام ، وإبراز دور التطوير المهني وأهميته للمعلمين والمعلمات ، كذلك توضيح أهمية البحث العلمي ودوره في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات .

فيما ستتضمن زيارة سعادة المستشار الدكتور سعود الصلاحي اجتماعاً مع مدير التعليم لمناقشة سبل دعم معلمي ومعلمات مكة المكرمة من خلال مبادرات وخدمات المكتبة الرقمية السعودية ، وآلية التعاون مع المكتبة في إطلاق مبادرة تختص بمجال البحث العلمي التي يسعى مدير التعليم إطلاقها منتصف هذا العام .

جدير بالذكر ستقدم المكتبة الرقمية السعودية عبر البوابة الإلكترونية لقاءً تعريفياً خاصاً بشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمكة المكرمة والذي سيتكرر ثلاثة مرات خلال هذا العام ويهدف إلى التعريف بمبادرات المكتبة الرقمية كمحرك بحث المكتبة الرقمية لمصادر معلومات الوصول الحر والمكتبة الرقمية للرسائل الجامعية السعودية وبوابة المصادر الرقمية لمنسوبي وزارة التعليم وكذلك تقديم برنامج الجدارات البحثية لمنسوبي ومنسوبات إدارة التدريب والابتعاث لتنمية مهاراتهم في البحث العلمي وزيادة جدارتهم البحثية .