أول قيادية بـ ” الأرصاد ” تكشف عن هدفها بعد تولي منصبها الجديد

نايف السالم(صدى):

كشفت بثينة أحمد عوض، أول قيادية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تم تعيينها أخيرًا نائبًا لمدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، أن الثقة في اختيارها تأتي في إطار تمكين المرأة في المناصب القيادية؛ لتخوض المرأة الكثير من المجالات المختلفة.

وعن أولويات ” بثينة ” بعد تولي المنصب الجديد، أوضحت أن أولوياتها دعم السيدات الراغبات في خوض تجربة العمل البيئي موظفات بالهيئة أو ناشطات في المجال، بالإضافة إلى العمل على تطبيق وتفعيل الخطط المستقبلية والتي تواكب رؤية ٢٠٣٠ للمملكة.

وأضافت: ” دعم الهيئة لاستقطاب مفتشات بيئة يعتبر أحد المجالات التي تمكن وتعزز دور المرأة في خوض معترك الحياة العملية الجديدة، فالمرأة دخلت العمل في مجالات عدة منها التعليم والصحة والصناعة والتجارة والإعلام ولابد من وجودها في مجال الدفاع عن البيئة ” .

من الجدير بالذكر أن بثينة عوض حاصلة على بكالوريوس علوم وماجستير تطبيقي علمي وآخر في الإدارة وإضافة إلى دبلوم بيئي وآخر في آليات حقوق الإنسان، ولديها العديد من أوراق العمل في مجال حقوق الإنسان البيئية وتقلدت مناصب قيادية عدة في منشآت ومحطات مهنية عامة وخاصة خلال ١٤ عامًا.