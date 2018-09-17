وصفة طبيعية واقتصادية لعلاج الشعر المتقصف
من المشكلات التي تواجهها كل النساء، هو تقصف الشعر بشكل مزعج، وما يتبعه من هيشان وبهتان، والكثيرات بلجان لأغلى أنواع الشامبو والزيوت.
لكن محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن الحل النهائي والمضمون وغير المكلف، يكمن في استخدام خلطة من الزيوت الطبيعية .
طريقة استخدام الخلطة :
احضري مزيجا من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت بذور العنب في وعاء زجاجي.
سخني الزيت في الميكروويف لمدة عشر ثواني أو يمكنك وضع الوعاء في حمام من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخينه.
اضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من إكليل الجبل واللافندر وقطرتين من زيت المريمية
قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، واختبري سخونة الزيت على الجزء الخلفي من يدك للتأكد من أنها ليست ساخنة، ثم دلكي كمية صغيرة من الزيت في فروة رأسك.
كرري العملية لكل قسم من شعرك.
غطي شعرك بكيس من البلاستيك، واجلسي في مكان دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو بدلا من ذلك، لفي رأسك بمنشفة ساخنة.
اغسلي شعرك بالشامبو، وستجدين الفرق مع تكرار الاستخدام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 13 دقيقة
🙍💇💆
🙆🤦😉😉😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 10 دقائق
أحب شعر المرأه الطويل
جمالها في شعرها سبحان الله
غير الفوائد الي تعود على الزوج من شعر الزوجة لاصار طويل
منظر جميل ويفتح النفس
حتى لادخلت تسبح تطول في دورة المياة بسبب غسلها لشعرها
وتحصل لك فرصة حق ساعتين ولا ثلاث
ترتاح وتكلم باالجوال
غير لاحسيت باالبرد آخر اليل
تتلحف بشعرها🤗🤗🤗🤗
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 3 دقائق
شعرك هو تاجك