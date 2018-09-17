وصفة طبيعية واقتصادية لعلاج الشعر المتقصف

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من المشكلات التي تواجهها كل النساء، هو تقصف الشعر بشكل مزعج، وما يتبعه من هيشان وبهتان، والكثيرات بلجان لأغلى أنواع الشامبو والزيوت.

لكن محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أن الحل النهائي والمضمون وغير المكلف، يكمن في استخدام خلطة من الزيوت الطبيعية .

طريقة استخدام الخلطة :

احضري مزيجا من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت بذور العنب في وعاء زجاجي.

سخني الزيت في الميكروويف لمدة عشر ثواني أو يمكنك وضع الوعاء في حمام من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخينه.

اضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من إكليل الجبل واللافندر وقطرتين من زيت المريمية

قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، واختبري سخونة الزيت على الجزء الخلفي من يدك للتأكد من أنها ليست ساخنة، ثم دلكي كمية صغيرة من الزيت في فروة رأسك.

كرري العملية لكل قسم من شعرك.

غطي شعرك بكيس من البلاستيك، واجلسي في مكان دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو بدلا من ذلك، لفي رأسك بمنشفة ساخنة.

اغسلي شعرك بالشامبو، وستجدين الفرق مع تكرار الاستخدام.