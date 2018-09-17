العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام

الرياض(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018)، بكمية 630 ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الرابعة لهذا العام بمشيئة الله خلال الفترة نوفمبر – ديسمبر 2018م، بواقع 10 بواخر، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 380 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 195 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة 20 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية، وتمت الترسية على عدد 5 شركات عالمية، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني :هنا وبترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام تكون المؤسسة قد تعاقد على كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن.