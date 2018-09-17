” لعبة ” تتسبب في ارتفاع حالات الطلاق
وسط التحذيرات المتكررة من ذوي الاختصاص عن أهمية تجنب الإدمان على ألعاب الفيديو،حيث يصدر بشكل يومي تحديثات لتلك الألعاب، وتجد صداها الكبير بين أوساط الأطفال والبالغين كذلك.
ذكر تقرير لمؤسسة “ Divorce Online ” البريطانية أن لعبة الفيديو ” فورت نايت ” هي الأكثر انتشاراً حول العالم وتتسبب في زيادات أعداد الطلاق بعد تسجيل 200 طلب طلاق، في 2018 ببريطانيا.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثل 5% من إجمالي طلبات الطلاق التي نُظر فيها منذ بداية 2018 والبالغ عددها 4665 طلب، وكان أحد أبرز أسباب الطلاق إدمان لعبة فورت نايت.
وتتوفر لعبة “ فورتنايت ” ، وهي لعبة حروب ومعارك مهمتها البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، على مختلف المنصات مثل بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وان، ونينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر والمحمولة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54164 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يكفينا الشر ومن به شر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 45 دقيقة
وينها اللعبه هذي😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 39 دقيقة
وش فيها اللعبه يعني
مو فاهمه شي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي اللعبة بتكون خدمة إنسانية
ستخدم كثير من الناس
وتدخل البسمه والسعادة على وجوههم
وتزرع فيهم الأمل من جديد😂😂😂😂😂😂