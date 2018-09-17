” لعبة ” تتسبب في ارتفاع حالات الطلاق

لندن(صدى):

وسط التحذيرات المتكررة من ذوي الاختصاص عن أهمية تجنب الإدمان على ألعاب الفيديو،حيث يصدر بشكل يومي تحديثات لتلك الألعاب، وتجد صداها الكبير بين أوساط الأطفال والبالغين كذلك.

ذكر تقرير لمؤسسة “ Divorce Online ” البريطانية أن لعبة الفيديو ” فورت نايت ” هي الأكثر انتشاراً حول العالم وتتسبب في زيادات أعداد الطلاق بعد تسجيل 200 طلب طلاق، في 2018 ببريطانيا.

وأوضح التقرير أن هذا الرقم يمثل 5% من إجمالي طلبات الطلاق التي نُظر فيها منذ بداية 2018 والبالغ عددها 4665 طلب، وكان أحد أبرز أسباب الطلاق إدمان لعبة فورت نايت.

وتتوفر لعبة “ فورتنايت ” ، وهي لعبة حروب ومعارك مهمتها البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، على مختلف المنصات مثل بلاي ستيشن 4، وإكس بوكس وان، ونينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر والمحمولة.