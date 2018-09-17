المحكمة تحدد مصير مقيم استغل هوية مواطن مفقودة للعمل بمطعم شهير

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بالسجن 6 أشهر و200 جلدة على مقيم يمني الجنسية انتحل شخصية مواطن لمدة سنة.

وكان المتهم قد استغل بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بمواطن، وحصل على وظيفة بمطعم شهير في جدة، بها.

وتفاجأ المواطن صاحب الهوية عندما راجع وزارة العمل بحثًا عن وظيفة، حسب ما ظهر في الحاسب الآلي أنه يعمل منذ عام بمهنة مشرف في مطعم شهير.

وتقدم المواطن ببلاغ للجهة المختصة وتم القبض على المتهم المنتحل، وعثر بحوزته على بطاقة أحوال المواطن، واعترف أنه عثر على البطاقة في حديقة في جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها في الحصول على وظيفة لدى المطعم.