المحكمة تحدد مصير مقيم استغل هوية مواطن مفقودة للعمل بمطعم شهير
أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بالسجن 6 أشهر و200 جلدة على مقيم يمني الجنسية انتحل شخصية مواطن لمدة سنة.
وكان المتهم قد استغل بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بمواطن، وحصل على وظيفة بمطعم شهير في جدة، بها.
وتفاجأ المواطن صاحب الهوية عندما راجع وزارة العمل بحثًا عن وظيفة، حسب ما ظهر في الحاسب الآلي أنه يعمل منذ عام بمهنة مشرف في مطعم شهير.
وتقدم المواطن ببلاغ للجهة المختصة وتم القبض على المتهم المنتحل، وعثر بحوزته على بطاقة أحوال المواطن، واعترف أنه عثر على البطاقة في حديقة في جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها في الحصول على وظيفة لدى المطعم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل سنه يماني نفس الشي
لابس ثوب وبيده جهاز
ويهايط على البنات
شافوه العيال وأستغربوا
حتى لو كان رجل أمن مايسوي كذا
حشروه في زاوية
وطلبوه بطاقة عمله
طلع يماني ملعون والدين
وأنحاش منهم الكلب😡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54164 ] نشر منذ 1 ساعة
اقفطوه لا بارك الله فيه ,,
,, بعد السجن والتأديب ارسلوه للحوثي من على فوهة مدفع ، اعقب ياالحرامي المدلِّس ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4455 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس الوحيد ولن يبقى الوحيد