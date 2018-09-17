بعدما أخبروه أن المتبرع فاعل خير.. مريض يتفاجأ أن ابنته تبرعت له بكليتها

محمود البلوي(صدى):

تفاجأ مريض كلى عقب خضوعة لعملية لزراعة كلية، في تبوك، أن المتبرع بكليته لم يكن فاعل خير غريب كما أخبره ذويه، وأن المتبرعة هي ابنته ذات الـ 23 عامًا.

وأوضحت ابنة المريض ،أنها عايشت معاناة والدها طوال ثلاث سنوات بعدما فشلت كليتاه، وبات يتردد بكثرة على المستشفيات، وضرورة خضوعه للغسل الكلوي أو زراعة كلية.

وتقول المتبرعة إنها تسللت إلى غرفة نوم والدها ،باحثة عن التقارير الطبية لحالته وبعد أن عثرت عليها، احتفظت بها سرا، مبينة أنها توجهت مع إخوتها لإجراء تحاليل لكشف تطابق أنسجتها مع والدها.

وأوضحت أنها أخبرت والدها بعد ذلك أن هناك فاعل خير رفض ذكر اسمه يريد أن يتبرع لك بكلية واحدة.

وبعد إجراء العملية بنجاح، وعندما فاق الأب من آثار البنج، وجد ابنته بجانبه بنفس هيئته ولبسه، ليتفاجأ بأنها هي فاعل الخير.