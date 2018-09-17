بعدما أخبروه أن المتبرع فاعل خير.. مريض يتفاجأ أن ابنته تبرعت له بكليتها
تفاجأ مريض كلى عقب خضوعة لعملية لزراعة كلية، في تبوك، أن المتبرع بكليته لم يكن فاعل خير غريب كما أخبره ذويه، وأن المتبرعة هي ابنته ذات الـ 23 عامًا.
وأوضحت ابنة المريض ،أنها عايشت معاناة والدها طوال ثلاث سنوات بعدما فشلت كليتاه، وبات يتردد بكثرة على المستشفيات، وضرورة خضوعه للغسل الكلوي أو زراعة كلية.
وتقول المتبرعة إنها تسللت إلى غرفة نوم والدها ،باحثة عن التقارير الطبية لحالته وبعد أن عثرت عليها، احتفظت بها سرا، مبينة أنها توجهت مع إخوتها لإجراء تحاليل لكشف تطابق أنسجتها مع والدها.
وأوضحت أنها أخبرت والدها بعد ذلك أن هناك فاعل خير رفض ذكر اسمه يريد أن يتبرع لك بكلية واحدة.
وبعد إجراء العملية بنجاح، وعندما فاق الأب من آثار البنج، وجد ابنته بجانبه بنفس هيئته ولبسه، ليتفاجأ بأنها هي فاعل الخير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33561 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاها خير
البنت لبوها😘😘😘
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54164 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا الله انك ارحم من خلقك ,,
,, الصراحه يصعب الكلام في مثل هاالموقف الرحيم من البنت لأبيها ,,
,, اسأل الله لهما الشفاء العاجل ، وأن يجعل مافعلته لأبيها وقاءاً لها عن جهنم .. اللهم آمين ,,
,, صحيح انه ماهو كثير ، حق الوالدين اكثر وأوجب ، لكن طريقتها بتبرعها ، تستوجب الإحترام والتقدير ,,
,, اعتقد انها اخفت تبرعها عن ابيها خوفاً منها بأنه يرفض تبرعها ، خوفاً عليها ، او انها متأكده من ذالك ، لذا اخفته ووضعته امام الأمر الواقع ، بكل قناعة منها وإصرار على التبرع بخفيه حتى لايغضب ،،،
,, ماشاء الله تبارك الله ، الله يوفقها ويرأف بحالها في الدارين كما رحمت ورأفت وأشفقت على والدها ,, آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاها الله خير لو قالوا له مايوافق
فهد القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
اللة يوفقها ولهوب مستغرب علي بنات وطنا
فهد القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
اللة يوفقها ولهوب مستغرب علي بنات وطنا
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 35 دقيقة
ي عمري عليها ❤️
الله يجزاها خير ويعوضها بالجنه