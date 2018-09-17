بالصور.. ترقية ” العجالين ” من منسوبي وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي

الرياض(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أمره الكريم بترقية ملازم اول /تركي بن سعود بن عبدالله العجالين

علما ً بان ” العجالين ” احد ضباط وزارة الحرس الوطني ” المشاركين داخل الاراضي اليمنية ” وله العديد من استهداف المليشيات الحوثية الاجرامية واخرته مديرية باقم بمحافظة صعدة المسمى ” بيت الجن ” أدى الى مقتل العديد من العناصر الاجرامية

وقد عبر ” العجالين ” عن شكرة وتقديرة الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله والى صاحب السمو الملكي الامير / محمد بن سلمان حفظه الله والشكر موصول الى صاحب السمو الامير / خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ايداه الله .

وان يحفظ الله هذه البلاد وشعبها من شر الاشرار وكيد الفجار.