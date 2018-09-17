الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية أداء واجباتها
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن الإجراء المتبع حال رفضت العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى.
وأوضحت الوزارة أنه في تلك الحالة ترد العاملة إلى مكتب الاستقدام، ويتم تعويض المواطن بتأشيرة بديلة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54164 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمام بس هذا الإجراء من اول ..
,, ايش الجديد …..؟
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2971 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد
😂😂😂😂
جبتها صح مامن علم جديد
يسعد صباحك ياغالي🌹
توقعت من الموضوع نظام جديد وصارم
وفيه نوع من التسهيلات والضمانات
كنك يابو زيد ماغزيت
لعب المكاتب ماتغير