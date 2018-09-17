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الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية أداء واجباتها

الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية أداء واجباتها
عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن الإجراء المتبع حال رفضت العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى.

وأوضحت الوزارة أنه في تلك الحالة ترد العاملة إلى مكتب الاستقدام، ويتم تعويض المواطن بتأشيرة بديلة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 54164 ] نشر منذ 2 ساعتين

تمام بس هذا الإجراء من اول ..

,, ايش الجديد …..؟

[ عدد التعليقات: 2971 ] نشر منذ 1 ساعة

ابو محمد 
😂😂😂😂
جبتها صح مامن علم جديد
يسعد صباحك ياغالي🌹
توقعت من الموضوع نظام جديد وصارم
وفيه نوع من التسهيلات والضمانات
كنك يابو زيد ماغزيت
لعب المكاتب ماتغير

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