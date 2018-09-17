الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية أداء واجباتها

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن الإجراء المتبع حال رفضت العاملة المنزلية العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى.

وأوضحت الوزارة أنه في تلك الحالة ترد العاملة إلى مكتب الاستقدام، ويتم تعويض المواطن بتأشيرة بديلة.