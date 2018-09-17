مواطنة تعثر على وظيفة مديرة براتب 6 آلاف ريال من ” سناب شات “

وكالات(صدى):

روت مواطنة كيفية التحاقها بالعمل في القطاع الخاص، من خلال إعلان بطلب وظيفة عبر تطبيق ” سناب شات ” براتب 6 آلاف ريال قابلة للزيادة.

وأوضحت أنها تقدمت للوظيفة عن طريق البريد الإلكتروني المرفق في الإعلان، وبعدها تم التواصل معها لإجراء مقابلة شخصية، ثم قابلتُ مالك الشركة، وأجرى بدوره مقابلة ثانية لها، ورشحها لوظيفة مديرة صالة عرض أحد المتاجر المخصصة للأثاث المنزلي بجدة.

وأشارت إلى أنها التحقت بدورات تدريبية نظرية وعملية عن العمل، لافتة إلى أن المدة الزمنية منذ التقدم للوظيفة وحتى توقيع العقد لم تتجاوز الأسبوع.