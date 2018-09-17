بالفيديو.. بعدما وصفته بالحقير.. عامل مصري : ” شمس الكويتية متواضعة وتعاملني مثل ابنها “

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الفنانة الكويتية شمس، ما وجه إليها من اتهامات وانتقادات لإهانتها لعامل مصري يعمل في منزلها، معربة عن استيائها ممن انتقدوها.

ونشرت شمس مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” قالت خلاله: ” لكل الصحافة والدنيا اللي قالت فنانة كويتية تهين عامل مصري، اسمعوا رد الشخص ده على اللي اتقال ” .

وظهر العامل المصري بنفسه في مقطع الفيديو قائلا : ” المدام شمس إنسانة محترمة وفي قمة الأخلاق ومشهورة وليها جمهورها، وطبعًا مفيش حد بيعمل كده مع جنايني وبيبقى متواضع معاه ويتصور جنبه إلا عشان هي متواضعة وكويسة، وتعاملني كإبن لها ” .

وكانت الفنانة شمس قد واجهت موجة انتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو، مستلقية في حديقة الفيلا وبجوارها العامل المصري الذي طلبت منه مشاركتها في تحية جمهورها، حيث نعتته مازحة بـ ” الحقير ” .