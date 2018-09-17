بالفيديو.. بعدما وصفته بالحقير.. عامل مصري : ” شمس الكويتية متواضعة وتعاملني مثل ابنها “
استنكرت الفنانة الكويتية شمس، ما وجه إليها من اتهامات وانتقادات لإهانتها لعامل مصري يعمل في منزلها، معربة عن استيائها ممن انتقدوها.
ونشرت شمس مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” قالت خلاله: ” لكل الصحافة والدنيا اللي قالت فنانة كويتية تهين عامل مصري، اسمعوا رد الشخص ده على اللي اتقال ” .
وظهر العامل المصري بنفسه في مقطع الفيديو قائلا : ” المدام شمس إنسانة محترمة وفي قمة الأخلاق ومشهورة وليها جمهورها، وطبعًا مفيش حد بيعمل كده مع جنايني وبيبقى متواضع معاه ويتصور جنبه إلا عشان هي متواضعة وكويسة، وتعاملني كإبن لها ” .
وكانت الفنانة شمس قد واجهت موجة انتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو، مستلقية في حديقة الفيلا وبجوارها العامل المصري الذي طلبت منه مشاركتها في تحية جمهورها، حيث نعتته مازحة بـ ” الحقير ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33547 ] نشر منذ 1 ساعة
بخششته
باالله فكونا من المعفنة هذي
أشغلتونا بذا العجوز😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31287 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا وش معها ذي كل شوي تهاوش
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33547 ] نشر منذ 34 دقيقة
يوم شافت الناس قلبو عليها ولعنو ابو خيرها
قاعده تحاول ترقع السالفة
وتراضي إيمن
إيمن مبسوط
ماعنده مشكلة
متعود على الأذلال
بيغسل المواعين والملابس وقنايني في القنينه
وعمتو شمس موفرة له
طوق حراسة وكل حاقه😂😂😂😂
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله معطينهم اكبر من حجمهم…🗑