  • الإثنين 17

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. فنانة مصرية: العلاقة بين الرجل والمرأة ” شر لابد منه “

بالفيديو.. فنانة مصرية: العلاقة بين الرجل والمرأة ” شر لابد منه “

بالفيديو.. فنانة مصرية: العلاقة بين الرجل والمرأة ” شر لابد منه “
أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، العلاقة بين الرجل والمرأة بأنها ” شر لا بد منه ” مؤكدة أن الرجال ” مش ملايكة ” .

وقالت عبدالرازق، في لقائها مع برنامج ” الحكاية ” المذاع بفضائية ” إم بي سي مصر ” ، إنها شخصية عنيدة، مضيفة : ” أنا حرة، وأحب استعمال حريتي ” .

وأعلنت الفنانة المصرية ابتعادها عن الساحة الفنية بعد 5 سنوات من الآن، مشيرة إلى أنها ستكتفي بالبقاء في منزلها والجلوس أطول وقت مع ابنتها الوحيدة وحفيدتيها، وأنها إذا أعطاها الله العمر ستعتزل التمثيل تمامًا.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *