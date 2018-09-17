بالفيديو.. فنانة مصرية: العلاقة بين الرجل والمرأة ” شر لابد منه “

أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، العلاقة بين الرجل والمرأة بأنها ” شر لا بد منه ” مؤكدة أن الرجال ” مش ملايكة ” .

وقالت عبدالرازق، في لقائها مع برنامج ” الحكاية ” المذاع بفضائية ” إم بي سي مصر ” ، إنها شخصية عنيدة، مضيفة : ” أنا حرة، وأحب استعمال حريتي ” .

وأعلنت الفنانة المصرية ابتعادها عن الساحة الفنية بعد 5 سنوات من الآن، مشيرة إلى أنها ستكتفي بالبقاء في منزلها والجلوس أطول وقت مع ابنتها الوحيدة وحفيدتيها، وأنها إذا أعطاها الله العمر ستعتزل التمثيل تمامًا.