تعليق الفنانة ديانا حداد بعد القبض على عيضة المنهالي برفقة 32 فتاة

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على القبض على الفنان عيضة المنهالي، برفقته 32 فتاة في مدينة مراكش بالمغرب.

وأكدت حداد أنها تعرف طيبة المنهالي جيدا، وتكنّ له كل الاحترام والتقدير، قائلة: ” الفنان الصديق عيضه المنهالي انا من اكثر الناس اللي أعرف طيبتك وأخلاقك ..كل الاحترام والتقدير لك يا بو طناف ” .

يذكر أن عناصر الأمن بمراكش قد ألقت القبض على المنهالي، برفقة 32 فتاة بإحدى الفيلات بمراكش.

وكان المنهالي قد أوضح أن هدف تواجده داخل الفيلا، التي اقتحمتها الشرطة وألقت القبض على جميع من كان فيها، هو تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته الجديدة.

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