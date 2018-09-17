محامية تكشف إهانتها من قبل قاضي وصفها بـ ” الرخيصة “
كشفت محامية سعودية عن تعرضها للإهانة داخل قاعة إحدى المحاكم، من قبل القاضي ،حيث احتج على طريقة ارتدائها للحجاب، ووصفها بـ ” الرخيصة ” .
وقالت المحامية : ” القاضي قبل قليل قال لي لا تكوني رخيصة، لأن طريقة حجابي لم تعجبه، وحين قلت له: أنا لست رخيصة، قال لي لا تناقشي، أنا قاضٍ، وأقدر أسوي أي شيء ” ، على حد قولها.
وأشارت إلى أن الواقعة حدثت خلال تواجدها في المحكمة للترافع عن أحد موكليها في أحد القضايا، ولم تكشف عن اسم القاضي أو المحكمة أو مكانها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10098 ] نشر منذ 43 دقيقة
هو صادق من ناحيه الحجاب متى صارت تغطيه الرآس حجاب؟ اما من ناحيه كلمه رخيصه فهو اخطآ المفروض ينصح بآحسن من ها العباره☺