محامية تكشف إهانتها من قبل قاضي وصفها بـ ” الرخيصة “

حمود العنزي (صدى):

كشفت محامية سعودية عن تعرضها للإهانة داخل قاعة إحدى المحاكم، من قبل القاضي ،حيث احتج على طريقة ارتدائها للحجاب، ووصفها بـ ” الرخيصة ” .

وقالت المحامية : ” القاضي قبل قليل قال لي لا تكوني رخيصة، لأن طريقة حجابي لم تعجبه، وحين قلت له: أنا لست رخيصة، قال لي لا تناقشي، أنا قاضٍ، وأقدر أسوي أي شيء ” ، على حد قولها.

وأشارت إلى أن الواقعة حدثت خلال تواجدها في المحكمة للترافع عن أحد موكليها في أحد القضايا، ولم تكشف عن اسم القاضي أو المحكمة أو مكانها.