رغم اعتراف المعلمة.. تقرير المدرسة يكذب رواية طالبة الأحساء ” العاجزة “

نايف السالم(صدى):

على خلفية ما روته الطالبة ” فتحية ” عن إصابتها بمدرستها بالأحساء، خلال قيامها بتركيب عمل فني على أحد جدران المدرسة بطلب من معلمتها، منذ عامين ،ما تسبب في عجزها عن الحركة، جاء تقرير إدارة المدرسة مناقضًا لرواتيها هي ووالدها.

وأوضحت المدرسة أن الطالبة هي من أصرت بنفسها على القيام بالتكليف، والمعلمة لم تطلب منها ذلك، لكن من جهة أخرى المعلمة اعترفت بأنها هي من أرسلت فتحية.

ومن جانبه أشار المستشار القانوني عمر الخولي ، إلى أن الواقعة تتحملها وزارة التعليم، فهي المسؤولة عن المعلمة، موجهًا والدها باللجوء لديوان المظالم، ومقاضاة الوزارة، ورفع دعوى بطلب تعويض ضد ما قامت به المعلمة في حق ابنته.

وأكد أنه في وقت سقوط الطالبة كان ينبغي على المدرسة اتباع الإجراءات الطبية المناسبة بعدم تحريك المصابة، واستدعاء الهلال الأحمر لمباشرة إسعافها.

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