بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت جديدة

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، عن وجود مفاجآت جديدة، سيعلن عنها خلال اليومين القادمين ،بعد الموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله- .

وقال آل الشيخ، خلال حديثه لقناة 24 الرياضية ، إنه على اتصال برئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن ، مشيرًا إلى وجود ما بين 6-7 سير ذاتية لأفضل مدربين على طاولة المقيرن بالإضافة إلى لاعبين ممتازين لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد آل الشيخ على أن الهيئة لا تجبر الأندية على مدربين أو لاعبين، وأن الهيئة أداة داعمة وفي حال التفريط في اللاعبين أو المدربين فإن الهيئة توقفهم عند حدهم.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعات مع الاتحادات الكويتية ،والبحرينية ،والإماراتية لخدمة الكرة الرياضية في الخليج.