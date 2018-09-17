سامي الجابر يصف تغريدات رئيس النصر بـ ” السخيفة “

نواف السالم(صدى):

استنكر رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، التغريدات الأخيرة لرئيس النصر سعود آل سويلم.

ووصف الجابر تغريدات آل سويلم بـ ” السخيفة ” ، قائلا : ” إنها أقل من عقلية وتفكير جمهور الهلال ” ، موضحًا أنه يتجاهل تمامًا تلك التغريدات ولم ولن يرد عليها.

وكان آل سويلم قد سخر من ” تيفو ” منافسه الهلال في مباراته أمام الفيحاء، ضمن الجولة الأولى من الدوري، الشهر الماضي.

وأثار رئيس النصر الجدل عندما غرد قائلا: ” من جمال المدرجات الكروية التيفو، جمهور الجيران في نادي الهلال قدّم ” تيفو ” جميل اليوم، ملاحظتي الوحيدة أول مرة أشوف سمك قرش حاط ” روج ” ولكنها بداية جيدة للأزرق. بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا ” .