فشل إعلام ” الحمدين ” لا نهاية له.. ” الجزيرة ” تنشر خبر اعتقال إمام الحرم وهو يؤم المصلين في نفس التوقيت

نايف السالم(صدى):

استمرارًا لما تزعمه قناة ” الجزيرة ” القطرية، وما تبثه من أخبار مغلوطة كاذبة، وقع ” البوق القطري ” في شر أعماله، بنشره خبرًا عاجلا عن اعتقال إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة، دون الاستناد لأي دليل.

وغردت القناة عبر حساباتها بالخبر العار من الصحة، وذكرت تفاصيل أكثر تحديدًا عن ظروف هذا الاعتقال المزعوم وتاريخه والذي كان منذ خمسة أيام.

وكانت المفاجأة التي صفعت الجزيرة القطرية ،فقد كان الشيخ بندر بليلة خلال نشر الخبر المزعوم ،يؤم المصلين في الحرم المكي لصلاة العشاء، كما كان إمامًا لصلاة العصر في المسجد الحرام.

وسارع المغردون في فضح ما تقوم به الجزيرة ، ومحاولتها الفاشلة للتضليل وخداع مشاهديها ومتابعيها، وكذبوا الخبر عبر عرض مشاهد من إمامة الشيخ بندر بليلة للحرم المكي في وقت التغريدة نفسه، والتي بثتها القناة السعودية للقرآن الكريم.