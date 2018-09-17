فشل إعلام ” الحمدين ” لا نهاية له.. ” الجزيرة ” تنشر خبر اعتقال إمام الحرم وهو يؤم المصلين في نفس التوقيت
استمرارًا لما تزعمه قناة ” الجزيرة ” القطرية، وما تبثه من أخبار مغلوطة كاذبة، وقع ” البوق القطري ” في شر أعماله، بنشره خبرًا عاجلا عن اعتقال إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة، دون الاستناد لأي دليل.
وغردت القناة عبر حساباتها بالخبر العار من الصحة، وذكرت تفاصيل أكثر تحديدًا عن ظروف هذا الاعتقال المزعوم وتاريخه والذي كان منذ خمسة أيام.
وكانت المفاجأة التي صفعت الجزيرة القطرية ،فقد كان الشيخ بندر بليلة خلال نشر الخبر المزعوم ،يؤم المصلين في الحرم المكي لصلاة العشاء، كما كان إمامًا لصلاة العصر في المسجد الحرام.
وسارع المغردون في فضح ما تقوم به الجزيرة ، ومحاولتها الفاشلة للتضليل وخداع مشاهديها ومتابعيها، وكذبوا الخبر عبر عرض مشاهد من إمامة الشيخ بندر بليلة للحرم المكي في وقت التغريدة نفسه، والتي بثتها القناة السعودية للقرآن الكريم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54148 ] نشر منذ 55 دقيقة
خابوا وخابت ابواقهم ,,
,, اخزاهم الله ,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 51 دقيقة
حكومة قطر تخدع وتغش المواطنين كلها إشاعات وكذب
يجب خلع هذة الحكومة بحكومة أخرى أكثر مصداقية
الإنقلاب والثورة هو الحل الوحيد لقلب نظام حكم دولة قطر .