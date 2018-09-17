” النيابة العامة ” تحقق مع شخص متهم بالترصد وملاحقة رئيس محكمة الليث

علي القحطاني(صدى):

قامت النيابة العامة بمحافظة الليث، بالتحقيق مع شخص متهم بالترصد وملاحقة رئيس محكمة الليث العامة، أثناء إجازته في نهاية الأسبوع.

وقال رئيس المحكمة العامة في الشكوى إنه أثناء مروره في أحد شوارع المحافظة يوم الجمعة الماضي لقضاء بعض المستلزمات المنزلية، تفاجأ بسيارة من نوع ” جيب ” تلاحقه.

وأضاف أنه عند وقوفه أيضًا أمام المحكمة لأخذ سيارته الخاصة من المواقف، قام المتهم بالدوران بمركبته عدة مرات في الموقع ذاته، ويظهر وهو يغطي وجهه.