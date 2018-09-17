ضبط أول حالة استخدام للصاعق الكهربائي في مهرجان ولي العهد للهجن

عادل الحربي(صدى):

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن والمقام في ميدان الهجن بمحافظة الطائف عن وجود حالة استخدام للصاعق الكهربائي الممنوع استخدامه في سباقات الهجن والمحظور استخدامة بأي شكل من الأشكال دولياً.

و قررت اللجنة ثبوت استخدام المالك فوزي عطية بن حمود المطرفي للصاعق الكهربائي، وحظر مشاركة المالك في مهرجان ولي العهد للهجن .

بالإضافة إلى حرمان المالك حمود عطيه المطرفي من المشاركة في جميع المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للهجن لمدة عام من تاريخه