التجارة توضح فائدة تطبيق ” تأكد ” وكيفية استخدامه

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن هدف تطبيق ” تأكد ” ، على الأجهزة الذكية، مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على عدد من الأجهزة الكهربائية والسيارات والإطارات.

ويقوم التطبيق بمسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات، والثلاجات، والغسالات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، أو الإطارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR.

ويستعرض التطبيق بشكل مفصل مكونات بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار، بلاغ تجاري” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من التطبيق.

يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار استدعت اليوم مكيف ” سبليت سامسونج ” لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وعدم تلبيته متطلبات الحد الأدنى لكفاءة الطاقة.