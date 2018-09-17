بالفيديو.. الإسكان توضح حقيقة اختفاء الأجهزة الكهربائية من مدينة سكنية بجازان

تركي السالم(صدى):

كشف ” سيف السويلم ” المتحدث باسم وزارة الاسكان، اليوم الأحد، أن واقعة اختفاء 3470 جهاز كهربائي بمدينة الإسكان بجازان مضى عليها أكثر من عامين.

وأضاف ” السويلم ” ، في مداخلة هاتفية لبرنامج معالى المواطن المذاع عبر فضائية MBC، أن الواقعة تتعلق بأحد مشاريع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، وكان مشروع الحصنة بمنطقة ” جازان ” ضمن مشاريع المؤسسة والذي تم إسناد تسليمه لوزارة الإسكان، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل.

وأكمل ” السويلم ” ، أن المشروع يتضمن 1575 فيلا، وأثناء التسليم إتضح وجود نقص بعض أدوات الأساس، تم مخاطبة المؤسسة بشكل مباشرة للتحقق وإخطارهم بهذا الشأن وللإطلاع على هذا محضر التسليم وللتعرف على أسباب النقص.

وأكد ” السويلم ” على أن الجهات الرقابية تباشر معرفة أسباب نقص تلك الأدوات مع الأسر التى تسلمت تلك الوحدات.