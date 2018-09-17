للنساء.. وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت كلية الغد الدولية بمنطقة تبوك، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لحمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات.

وأكدت الكلية أن من ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، وأن تكون حاصله على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه وهي: اللغة الانجليزية ماجستير ، فيزياء ماجستير او دكتوراه ، مختبرات طبية بكالوريوس.

وبينت الكلية أن على الراغبات بالتقديم ،مراجعة كلية البنات في حي العليا شارع الخمسين بجوار بنك الاستثمار.