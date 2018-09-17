للنساء.. وظائف شاغرة بكلية الغد الدولية بتبوك
أطلقت كلية الغد الدولية بمنطقة تبوك، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لحمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عدة تخصصات.
وأكدت الكلية أن من ضمن الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، وأن تكون حاصله على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه وهي: اللغة الانجليزية ماجستير ، فيزياء ماجستير او دكتوراه ، مختبرات طبية بكالوريوس.
وبينت الكلية أن على الراغبات بالتقديم ،مراجعة كلية البنات في حي العليا شارع الخمسين بجوار بنك الاستثمار.
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