بالصور.. الصحة المدرسية وجامعة المجمعة تنفذان دورة تدريبية لطلاب وطالبات كلية التمريض

محمد السعران(صدى):

في اطار التعاون بين ادارة مستشفى الملك خالد بالمجمعة ممثلا بمكتب الاشراف على قسم الصحة المدرسية و كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة ، نفذت الصحة المدرسية دورة تدريبية لطلاب وطالبات كلية التمريض عن برامج ومبادرات الصحة المدرسية .قدمها مشرف الصحة المدرسية أ/ بدر سعود والاستاذ / سلمان الشيحة والدكتورة نجوى سليمان والاستاذة حصة الهبدان و الاستاذة منى حمد المطيري

وتاتي هذه الدورة تطبيقا لمتابعة تدريب طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية من خلال الزيارات الميدانية للصحة المدرسية والتعرف على الحالات الصحية لطلاب والطالبات والمشاركة في تفعيل برامج ومبادرات الصحة المدرسية.

الجدير بالذكر ان الصحة المدرسية بالمجمعة حققت مؤخرا المركز الاول ودرع التميز على مستوى قطاعات الصحة المدرسية بمنطقة الرياض للعام 1438-1439 لتنفيذها برامج ومبادرات الصحة المدرسية بكل نجاح وتم تكريم مشرف الصحة المدرسية واعضاء الفريق من قبل مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري خلال اللقاء السنوي لقطاعات الصحة المدرسية بمبنى المديرية العامة للشئون الصحية.