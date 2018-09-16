دعمه بـ488 ريالًا وفاتورة الكهرباء سجلت 530 فما الحل؟.. حساب المواطن يجيب

عادل الحربي(صدى):

تفاعل حساب المواطن مع شكوى مواطن من حصوله على 488 ريالًا دعمًا، ومن المفترض أن يشمل هذا المبلغ دعم الكهرباء والبنزين والغذاء، مؤكدا أن، فاتورة الكهرباء الخاصة به هذا الشهر سجلت 530 ريالًا!.

ورد حساب المواطن على الشكوى عبر ” تويتر ” قائلا : بالتأكيد على أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

وأضاف : وتعويض عن فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.