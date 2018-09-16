خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام بين أثيوبيا وإريتريا

جدة(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة إريتريا الذي تم التوقيع عليه اليوم في جدة.

وثمن سموه الجهود المقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التي أسهمت بالتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي الذي سيعزز الأمن والاستقرار في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة إريتريا وتوجيه طاقة البلدين نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام في منطقة القرن الأفريقي، سائلاً سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة إريتريا، راجيًا من المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ببرقية تهنئة مماثلة.