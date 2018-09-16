عمل القصيم ينفذ أكثر من 40 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 1439

القصيم(صدى):

سجلت الفرق التفتيشية بمكاتب العمل التابعة لفرع الوزارة بالقصيم خلال السنة 1439هـ، 40301 زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 1006 مخالفة لنظام العمل .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد بن علي المعارك ، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها هي مخالفات قرار منع العمل تحت أشعة ومخالفات قرارات التوطين، مبيناً أنه تم توجيه الإنذار لـ 4541 منشأة .

من جانبه بين مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد أن الفرق التفتيشية تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار الأسبوع، مشدداً على ضرورة الالتزام بأنظمة العمل ولوائحه لتفادي العقوبات و الغرامات المالية.

وأكد الوتيد أن الفرق التفتيشية لن تتهاون في ضبط المخالفات على المنشآت الغير ملتزمة.