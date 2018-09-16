بالفيديو.. ” العويران ” يغني لـ ” تركي آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم الأحد، لاعب المنتخب ونادي الشباب المعتزل سعيد العويران وهو يعزف عود ويوجه أغنيه لرئيس هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وقال سعيد العويران خلال مقطع الفيديدو : يا أبو ناصر وحشتني .. رحت أمريكا وخليتني.. ما شفتك إلا مرتين في كأس العالم في روسيا ” وشفتك في لندن مرة .. افتحلي “ الحنفية ” قفلتها كثير.. يعني أعمل أيه وحشتني يا أبو ناصر.