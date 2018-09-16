بالفيديو.. ” العويران ” يغني لـ ” تركي آل الشيخ “
أظهر مقطع فيديو اليوم الأحد، لاعب المنتخب ونادي الشباب المعتزل سعيد العويران وهو يعزف عود ويوجه أغنيه لرئيس هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ.
وقال سعيد العويران خلال مقطع الفيديدو : يا أبو ناصر وحشتني .. رحت أمريكا وخليتني.. ما شفتك إلا مرتين في كأس العالم في روسيا ” وشفتك في لندن مرة .. افتحلي “ الحنفية ” قفلتها كثير.. يعني أعمل أيه وحشتني يا أبو ناصر.
النخيش[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 50 دقيقة
يالعويران اخجل من نفسك سخفات تصدر منك واخرتها كلمات تائهه تسميها اغنيه حظك بهدف بلجيكا بالحظ ولا كان ماحد عرفك وش بقي لك بعد اللهرم نزل تفكيرك وتصرفاتك الى الاسفل ابحث عن اخرتك افضل والله المستعان
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 35 دقيقة
الظاهر مفللها
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 16 دقيقة
قوة علاج هههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31259 ] نشر منذ 5 دقائق
الله المستعان