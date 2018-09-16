تركي آل الشيخ : إشاعات اني اتشلت من مناصبي والراحة حلوة برضو

ماجد محمد(صدى):

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، إقالته من جميع مناصبه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي … لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان …والراحة حلوة برضو لو حصلت.