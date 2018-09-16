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تركي آل الشيخ : إشاعات اني اتشلت من مناصبي والراحة حلوة برضو

تركي آل الشيخ : إشاعات اني اتشلت من مناصبي والراحة حلوة برضو
ماجد محمد(صدى):

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، إقالته من جميع مناصبه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : إشاعات اني اتشلت من كل مناصبي … لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان …والراحة حلوة برضو لو حصلت.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 43 دقيقة

الركاده والثقل والاتزان مرتبطه دائما بالرجل وتوحي تلك المواصفات بأن الرجل قيادي ..
ومياعة الكلام والتكلم بلهجة غير لهجتك الاصليه تعطي انطباع بصغر عقلية المسؤول وان المنصب هو من يحملك ويظهرك تعلم من من سبقوك

[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 32 دقيقة

الدايم وجهه سبحانة ام بنسبة للبشر كرسي دوار قال تعالى : وتلك الايام نداولها بين الناس٠

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