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قنصلية المملكة في نيويورك: لا يوجد سعوديون ضمن المصابين في حادث انفجار الأنابيب

قنصلية المملكة في نيويورك: لا يوجد سعوديون ضمن المصابين في حادث انفجار الأنابيب
عادل الحربي (صدى):

كشفت قنصلية المملكة في نيويورك بأمريكا، اليوم الأحد، عدم وجود أي مواطن سعودي ضمن المصابين في حادث انفجار أنابيب الغاز بمدينة بوسطن الخميس الماضي.

وأوضحت قنصلية المملكة، أن الحادث كان بسبب تسرب الغاز من الأنابيب، والذي نتج عنه إصابة 12 شخص.

ويذكر أن الانفجارات التي وقعت في مدينة بوسطن الأمريكية، الخميس الماضي، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 12، وتدمير عشرات المنازل وغيرها من المباني في آندوفر ونورث آندفور ولورانس.


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