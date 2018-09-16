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بالفيديو.. دهس أغنام بطريق ” طريف – القريات “

بالفيديو.. دهس أغنام بطريق ” طريف – القريات “
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، دهس مواطن بسيارته لعدد كبير من الأغنام بطريق ” طريف – القريات ” .

وأكد شهود عيان أن المواطن نجا من الحادث ولم يصب بأذى، مرجحين أن تكون السرعة الزائدة وراء الحادث، نظرًا لعدم وضوح الرؤية بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وطالبت الأهالي الجهات المعنية بوضع ” سياج حديدي ” على امتداد الطريق، بسبب خطورة عبور الإبل السائبة والتي تؤدي إلى كثير من الحوادث.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54140 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يستر بستره على المسلمين ,, آمين ,,

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